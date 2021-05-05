Назарово, Красноярский край, , 12:13 — REGNUM Перед судом предстанет 28-летняя жительница города Назарово Красноярского края, обвиняемая в истязании маленького сына (п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование дела в отношении женщины завершено. По версии следствия, с декабря 2020 года по февраль 2021 года она неоднократно била своего годовалого сына.

Как сообщало ИА REGNUM, один из таких моментов сняла на видео знакомая обвиняемой. Видеозапись она разместила в интернете.

Вину в совершённых преступлениях мать признала в полном объёме, уточнили в ведомстве. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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