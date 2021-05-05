Кызыл, , 12:12 — REGNUM Актуальной проблемой «мусорной реформы» в Туве остаётся выбор нового регионального оператора по обращению с отходами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время продолжаются судебные процессы против предыдущего оператора компании «СТ-ТБО».

В настоящее время функции регоператоры выполняет МУП «Благоустройство». При этом конкурс по выбору нового оператора может состояться только после расторжения договора с предыдущей «СТ-ТБО». Как отмечается, 19 апреля Третий арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию компании на решение Арбитражного суда республики.

«На сегодня ожидается вступление в законную силу решений Третьего арбитражного апелляционного суда (г. Красноярск)», — отметили в правительстве.

Напомним, год назад администрация Кызыла объявила режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с вывозом мусора. Регоператор приостановил деятельность, объяснив это тем, что многие горожане не платят за услуги.

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