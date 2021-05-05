Бергамо, Италия, , 12:16 — REGNUM Футбольный клуб «Лестер» обратился с предложением о приобретении немецкого полузащитника команды «Аталанта» из Бергамо Робина Госенса. Об этом 5 мая сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, руководство «Лестера» предложило «Аталанте» €25 млн за 26-летнего футболиста, в то время как в команде из Бергамо намерены получить от его продажи €35−40 млн.

Кроме того, игроком интересуется туринский клуб «Ювентус» и миланский «Интер», при этом, по данным портала Transfermarkt, примерная стоимость полузащитника оценивается в €35 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Робин Госенс сыграл в составе «Аталанты» в 39 матчах и смог отметиться в них 11 забитыми мячами и восемью голевыми пасами. Текущее соглашение с игроком рассчитано до лета 2022 года.