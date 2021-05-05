Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM Прошедшая встреча инициативной группы бизнесменов с губернатором Ростовской области Василием Голубевым не помогла снизить градус напряжения вокруг ситуации с закрытием пяти из шести аксайских рынков. У сотен предпринимателей, чья деятельность остановилась, требование к представителям власти одно — дать им возможность продолжить работу.

Более полутысячи комментариев за несколько часов появились на странице главы региона в Instagram после встречи с предпринимателями. Пользователи социальных сетей, среди которых и аксайские торговцы, просят открыть рынки. Хотя бы временно.

«Верните нам работу и разбирайтесь [в ситуации] сколько угодно», — призвал один из комментаторов.

«Верните нам нашу работу! Верните нам наш рынок!» — просит ещё один участник обсуждения.

«Возобновите нашу работу! Верните людям спокойствие! Каждый магазин — это огромный труд большого количества людей! А сейчас тысячи людей остались без работы, без средств к существованию, без уверенности в завтрашнем дне! Сколько можно издеваться над народом? Такого торгового комплекса — с богатым ассортиментом, доступными ценами и такой развитой инфраструктурой — нет на юге России. Клиенты наших магазинов это не только Ростов и наша область, это тысячи людей из других городов. Верните нам нашу работу! Дайте людям спокойно жить и работать!» — пишет ещё один пользователь.

«Дайте людям работать, да и вообще работяг нельзя обижать. Люди ещё от пандемии не отправились, а тут новый удар, причём от служителей закона. Верю, что вы поможете бизнесу и дадите уже им работать. Никто не просить вас дать новые рабочие места и тратить бюджетные деньги. Просто помогите убрать блокаду с рынков», — обратился к главе региона один из предпринимателей.

«Предприниматели «Атланта» убедительно вас просят открыть нашу торговую площадку. Не перенести, не предоставлять нам другие места, а именно открыть нам наше. То, что мы строили годами, во что вкладывали миллионы, то, куда съезжаются из каждого уголочка ЮФО. Наш «Атлант» — это гордость Ростовской области с отличной инфраструктурой, огромными магазинами, альтернатив которому нет», — пояснил ещё один бизнесмен.

«С 27 апреля остановлена работа [нескольких] тысяч предпринимателей. Страдает репутация перед поставщиками и покупателями. Остановлены все платежи. Есть же цивилизованный путь. Назначьте кризисного управляешего и разрешите работать, пока вы разбираетесь с возможными нарушениями. Вы парализовали бизнес, расчеты и нашу жизнь», — сетует подписчик.

ИА REGNUM сообщало, что на окраине Ростова-на-Дону остановилась работа пяти из шести крупнейших рынков на юге России. Рынки представляли собой цивилизованные торговые центры, несколько десятков отдельно стоящих павильонов площадью до 1000 кв. метров каждый. Продолжить работу разрешено только торговой площадке «Классик».

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