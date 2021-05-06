Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2021, 18:00 — REGNUM Письмо Фёдора Козленко матери Александра Баландова от 31 декабря 1944 года. Других данных нет.

Оригинал Поклялись над могилой отомстить врагу за его смерть. Радио REGNUM создан 03.05.2020 в 20:00