Москва, , 12:10 — REGNUM Предоставление государственных услуг в цифровом виде экономит жителям Москвы по меньшей мере два дня в году. Об этом 5 мая мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в блоге.

По его мнению, с момента запуска портала mos.ru в отношениях между москвичами и городскими властями произошла революция.

«Из просителей, часами простаивающих в очередях, горожане превратились в клиентов, которым власти обязаны предоставить качественный сервис», — высказался Собянин.

Кроме того, перевод услуг в электронный вид позволяет работающим жителям города экономить не менее двух дней в год, которые раньше они тратили на разъезды и ожидание в очередях.

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