Пермь, , 12:05 — REGNUM Пермский край получил крупную партию вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанную научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В регион поставлено 16 920 комплектов препарата. Об этом сообщает 5 мая пресс-служба краевой администрации.

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С учетом всех поставок на 4 мая в Прикамье для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции доступно более 34 тыс. слотов. На территории региона работает 55 прививочных кабинетов.

С начала 2021 года первым компонентом уже привиты 178 177 жителей Пермского края. Завершил курс иммунизации 114 831 пермяк. За период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 205 212 комплектов вакцины.

Напомним, в конце апреля Березниковская больница имени академика Е.А. Вагнера заявила, что начала прививать население вакциной"ЭпиВакКорона».

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