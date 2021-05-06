Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2021, 16:00 — REGNUM Письмо Александра Баландова матери от 26 июля 1944 года. Других данных нет.

Оригинал Нахожусь в наступлении, гоним немца на Запад. Радио REGNUM создан 03.05.2020 в 16:00