Душанбе, , 12:02 — REGNUM В настоящее время в Таджикистане проживают 94 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 5 мая сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты.

В Душанбе осталось 16 ветеранов, в Согдийской области — 29, Хатлонской области — 30, в районах республиканского подчинения — 19. В годы войны на фронт отправились около 300 тыс. жителей Таджикской ССР.

Ранее в министерстве здравоохранения Киргизии сообщили, что в республике проживают 146 ветеранов Великой Отечественной войны. В 2020 году в Киргизии проживал 241 ветеран.

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