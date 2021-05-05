Таллин, , 12:02 — REGNUM Покупатели недвижимости в Эстонии за первые четыре месяца 2021 года словно сошли с ума — идет активная скупка будущего жилья, срок ввода в эксплуатацию которого состоится только в 2022 году. Обычно такая активность происходит в канун гиперинфляции, напомнила группа аналитиков департамента статистики Эстонии в своем обзоре.

«Количество выставленных на продажу новых квартир сократилось почти вдвое. Буря на рынке новых квартир демонстрирует, как будто деньги вот-вот потеряют свою ценность, и сегодня последний момент, когда можно получить что-то реально ценное за свои деньги», — говорится в свежем обзоре.

Аналитики напомнили, что текущая ситуация похожа на бум, который достиг кульминации в 2008 году: тогда рынок недвижимости демонстрировал такую же горячку вплоть до краха американского финансового рынка.

Департамент статистики успокаивает: «Евро — стабильная валюта Европейского Союза, и профессиональные аналитики не видят угрозы гиперинфляции». Аналитики добавили в этой связи: «Однако, к сожалению, у рынка свое понимание вещей, по крайней мере, в нашей маленькой Эстонии».