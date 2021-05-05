Омск, , 12:17 — REGNUM Нападающий Илья Ковальчук, в минувшем сезоне выступавший в составе омского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард», хочет вернуться в североамериканскую Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и стать обладателем Кубка Стэнли. Об этом 5 мая рассказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, его слова приводит портал Sportsnet.

«Он хочет играть в НХЛ, в этом нет никаких сомнений. Когда я позвал Ковальчука в «Авангард» зимой, то сказал ему, чтобы он показал клубам НХЛ, что все еще может играть. Илья очень мне помог. Он мечтает выиграть Кубок Стэнли», — сказал Хартли.

Отметим, 30 апреля 38-летний Илья Ковальчук расторг свой контракт с «Авангардом» по взаимному соглашению сторон, после того как стал в составе омского клуба обладателем Кубка Гагарина. Хоккеист играл в «Авангарде» с 26 декабря минувшего года и смог набрать в 40 матчах 26 (9 шайб + 17 результативных передач) очков.