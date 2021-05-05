Шемышейский район, Пензенская область, , 12:01 — REGNUM В поселке Шемышейка Пензенской области 5 мая на территории парка Победы открыли отреставрированный памятник воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Восстановительные работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Впервые памятник установили в канун празднования Дня Победы в 1979 году. Композиция представляет собой панораму на тему «Вставай, страна огромная».

В торжественном мероприятии принял участие врио губернатора региона Олег Мельниченко. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что из Пензенской области с фронта не вернулось больше 200 тыс. человек, среди которых свыше 6 тыс. — жители Шемышейского района.

На церемонию открытия пришли и те, кто 42 года назад были участниками событий, связанных с памятным объектом. Почетным гостем стал участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Журавлев.

«Символично, что сегодня мы открываем отреставрированный памятник. Здесь присутствуют люди, которые имели отношение к его созданию и тому моменту, когда в День Победы 1979 года в торжественной обстановке этот памятник был открыт», — добавил Мельниченко.

Глава региона поздравил участников мероприятия с наступающим праздником — Днем Победы и попросил не забывать ветеранов, тружеников тыла, которые должны быть окружены постоянной заботой. «Именно на их подвиге мы воспитываем и будем воспитывать наши подрастающие поколения», — отметил он.

Имена погибших в годы войны уроженцев поселка в специальной капсуле поместили внутрь мемориала и замуровали. К памятнику прикреплена табличка, на которой содержится полная копия поименного списка.

В конце участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса.

ИА REGNUM напоминает, городские здания и улицы Пензы украсили праздничной символикой, приуроченной к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В вечернее время можно наблюдать праздничную иллюминацию.

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