Письма с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 11:00 — REGNUM Шёл ожесточенный бой за опорный пункт противника. На пути бойцов был вражеский дзот, пулемётный огонь из которого не давал поднять головы. Лейтенант Пётр Глухов с гранатой в руке пополз к амбразуре дзота. Пуля сразила его.