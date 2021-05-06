Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2021, 11:00 — REGNUM Шёл ожесточенный бой за опорный пункт противника. На пути бойцов был вражеский дзот, пулемётный огонь из которого не давал поднять головы. Лейтенант Пётр Глухов с гранатой в руке пополз к амбразуре дзота. Пуля сразила его.

Оригинал Не могу разграничить, где кончаешься ты и начинается Родина. Радио REGNUM создан 03.05.2020 в 06:00