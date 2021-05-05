Москва, , 11:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоятся в Москве 8 мая, накануне Дня Победы.

По словам Пескова, визит главы Таджикистана в Москву был согласован ещё до очередного обострения на таджикско-киргизской границе.

При этом Рахмон, конечно же, обсудит с российским лидером непростую ситуацию, сложившуюся в Ферганской долине.

«Разумеется, ситуация на границе будет затрагиваться», — сказал Песков.

Также президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве, который состоится 9 мая.