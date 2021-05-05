Москва, , 11:57 — REGNUM Банк России переходит к долгосрочному ужесточению денежно-кредитной политики. Об этом 5 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Константин Ордов на телеканале «Россия 24».

«На следующий год Центральный банк тоже для себя видит в виде ужесточения денежно-кредитной политики, и вполне вероятно, что мы увидим в конце следующего года ключевую ставку ближе к 6,5% со всеми вытекающими оттуда повышением ставок по кредиту, стоимости ипотеки», — заявил Ордов.

«Ну и как некоторый положительный, может быть, сигнал — повышение ставок по банковским депозитам», — отметил он.

Ранее Банк России выпустил доклад о денежно-кредитной политике с прогнозом по ключевой ставке на несколько лет вперёд. Банк России впервые опубликовал прогнозы средней за год ключевой ставки: она составит 4,5−5,4% в 2021 году, 5,3−6,3% в 2022 году и 5−6% в 2023 году.

Банк России сохранил прогноз по росту ВВП в 2021 году в диапазоне 3−4%. При этом регулятор отмечает более быстрое восстановление мировой экономики, чем ожидалось ранее. Это и более медленное восстановление добычи в рамках ОПЕК+ способствует росту цен на нефть.

В текущем году прогноз по ценам на нефть повышен с 50 до 60 долларов за баррель и до 55 долларов за баррель в 2022 году. В 2023 году изменений не ожидается — прогнозируется по-прежнему 50 долларов за баррель.