Самара, , 11:55 — REGNUM Самарский арбитраж 11 мая 2021 года планирует начать рассмотрение иска госкорпорации «ВЭБ.РФ» к ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования». В деле речь идёт об обращении взыскания на имущество, заложенное по кредитам, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано в начале марта 2021 года. Третьими лицами в деле проходят ПАО «Лысковский электротехнический завод» из Нижегородской области, самарское АО «АвтоКом» и «Промсвязьбанк».

Госкорпорация просит обратить взыскание на заложенное по договору кредитования имущество. Первый кредит был выдан в январе 2016 года. В списке заложенного имущества: центр энергослужбы — нежилое здание общей площадью 541,7 кв. м, которому предлагается установить начальную продажную цену в размере 1 026 500 рублей, склад полупроводников (продажная цена — 2,3 млн рублей), а также два земельных участка площадью 570 кв. м и 1 131 кв. м. Помимо этого, в счёт погашения задолженности по договору об открытии кредитной линии от мая 2015 года «ВЭБ.РФ» просит обратить взыскание на здание склада общей площадью 3 947,7 кв. м и начальной ценой 24,2 млн рублей, а также земельный участок площадью 4 214 кв. м (начальная цена — 2,5 млн рублей).