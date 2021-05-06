Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2021, 10:00 — REGNUM Письмо смертельно раненого танкиста Ивана Колосова невесте от 25 ноября 1941 года.

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Оригинал Пройдёт время, люди залечат раны. Радио REGNUM создан 02.05.2020 в 22:00