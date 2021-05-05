Псков, , 12:01 — REGNUM В Псковской области выписали после выздоровления от COVID-19 в пять с половиной раз больше, чем выявили новых зараженных коронавирусом. Так, за минувшие сутки было выявлено 35 носителей, в то время как выписаны по выздоровлению 197 человек. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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С начала мая на Псковщина наблюдается постепенное снижение суточной выявляемости новых случаев коронавируса. За последние сутки было выявлено на 16 зараженных меньше, чем днем ранее.

Нарастающим итогом с начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 36 585 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из числа заболевших 28 081 человек выздоровел.

Также в регионе продолжают регистрироваться новые летальные исходы от осложнений, вызванных COVID-19. За минувшие сутки в области зафиксировано еще три таких смерти. Всего умерших — 356 человек.

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