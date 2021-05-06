Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 6 мая 2021, 09:00 — REGNUM Письмо Дмитрия Маслова Василисе Александровне Масловой от 28 июня 1943 года.

Письмо с фотографией. На обороте фотографии надпись: «Восточная Пруссия, 1943 г».

Оригинал Cпешу уведомить вас о своём здоровье, чего и вам желаю. Радио REGNUM создан 02.05.2020 в 20:00