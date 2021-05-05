Анкара, , 12:19 — REGNUM В Турции задержали гражданок Украины, устроивших эротическую фотосессию на яхте в заливе Фетхие. Об этом сообщило турецкое издание Lider Gazete.

Журналисты сообщили, что местные жители увидели на частой яхте двух мужчин и шесть голых женщин, после чего обратились в полицию.

«Появление такого изображения в период локдауна и в месяц Рамадан вызвало большое негодование», — отметили в издании.

Позже одна из задержанных гражданок Украины заявила в социальных сетях, что лучше не делать подобные фотографии в мусульманских странах.

Напомним, ранее в ОАЭ за участие в «голой» фотосессии задержали группу гражданок постсоветских стран, включая Украину. Женщины провели в местной тюрьме около десяти дней, после чего были депортированы из страны.

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