Оренбург, , 11:53 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 52 новых заражения коронавирусом, что на десять меньше, чем днем ранее. За месяц это минимальный суточный показатель, сообщает 5 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе число выявленных носителей коронавируса достигло 42 651. На 100 тыс. населения приходится 2176,16 факта заболевания.

Излечились от болезни 39 732 оренбуржца. За сутки из стационаров выписали 64 человека, которые прошли курс лечения от COVID-19.

Жертвами заболевания в Оренбуржье стали 878 человек. За последние сутки подтверждено пять летальных исходов.