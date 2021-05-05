Таллин, , 11:53 — REGNUM Уровень риска в Эстонии в связи с эпидемией коронавируса снизился с «красного», или очень высокого уровня, до более низкого «оранжевого», хотя и сохраняется высоким. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Эстонии со ссылкой на заявление главы кабинета Кайи Каллас.

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«Больше нет необходимости избегать любых контактов вне дома, однако по-прежнему следует соблюдать осторожность», — так описала нынешнюю ситуацию премьер-министр страны.

По словам Каллас, все жители страны заинтересованы в том, чтобы дальше перейти с «оранжевого» на «желтый», а затем и на «зеленый» уровень, чтобы можно было вновь полностью открыть общество.

Как позитивный факт она отметила и темпы вакцинации — в конце апреля вакцинировались рекордные 53 000 человек.

Четырехступенчатая система определения уровня риска является результатом одобренного правительством плана управления общественной жизнью в условиях коронавируса. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета соответственно обозначают низкий, средний, высокий и очень высокий уровень риска. Для каждого уровня риска указаны действия, которые должны выполнять каждый отдельный человек, организация и государство для того, чтобы помочь ограничить распространение коронавируса.

При оценке уровня риска учитывается среднее количество заражений и смертей за последние семь дней, а также количество положительных тестов, количество госпитализированных людей, количество находящихся на больничном лечении и на аппаратах искусственного дыхания пациентов с COVID-19 и процент всех инфицированных с не диагностированными инфекциями в течение 14 дней. Уровень риска пересматривается правительством один раз в неделю и публикуется на госпортале kriis.ee.