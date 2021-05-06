Письма с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM Степан Волков в составе стрелковой роты пошёл на штурм вражеских укреплений, расположенных у деревни Устиново (Западный фронт). Перед наступлением красноармеец написал слова клятвы. Последняя записка солдата была опубликована на страницах газеты «Правда» в феврале 1942 года.

Оригинал Смерть и всеобщее презрение фашистским палачам. Радио REGNUM создан 02.05.2020 в 18:00

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