Иван Шилов ИА REGNUM Письма с фронта

Москва, 6 мая, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Михаил Блюмин — боец 321-го стрелкового полка — был связистом. Он верил в победу над немецко-фашистскими захватчиками, о чём писал родным и знакомым. Последним оказалось письмо от 22 октября 1941 года. Родные узнали о гибели их героя лишь в конце апреля 1942 года.