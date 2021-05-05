Ульяновск, , 11:49 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 96 и 87. Примечательно, что уже восемь дней в регионе ежесуточно регистрируют по восемь летальных исходов. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

По данным на 5 мая, с начала пандемии в Ульяновской официально выявлено 53 853 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 87.

Победили болезнь 51 073 пациента, доля выздоровевших составляет 94,84%. Из них за сутки вылечились 96 человек. В настоящее время от COVID-19 продолжают лечиться 1564 человека.

Также в Ульяновской области за последние сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом. Напомним, что уже больше недели, с 28 апреля по 5 мая, ежесуточно в регионе умирают от COVID-19 по восемь пациентов.

С начала пандемии в Ульяновской области умерли 1216 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, регион получил более 100 тыс. доз вакцины от COVID-19, в том числе 4 мая передано 13,3 тыс. доз «Спутника V». Прививку первым компонентом сделали 101 337 жителей, вторым компонентом (то есть завершили вакцинацию) — 68 235 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области завершили вакцинацию от коронавируса 101 тыс. жителей