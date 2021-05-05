Сосновый Бор, Ленинградская область, , 11:56 — REGNUM В Ленинградской области начинающий парашютист неудачно приземлился в ходе выполнения тренировочного прыжка и сломал обе ноги. Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Потерпевший — 36-летний мужчина, который 2 мая совершил самостоятельный прыжок без инструктора с легкомоторго самолета в районе города Сосновый Бор. До этого парашютист проходил обучение в летной школе. Прослушал необходимые часы теории и получил летную книжку, был допущен до сдачи экзамена в АНО «Сосновоборский аэроклуб».

«В ходе приземления получил открытый перелом правой ноги и закрытый перелом левой ноги, после чего был доставлен в НИИ «корой помощи им. И. И. Джанелидзе, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — рассказали в ведомстве. — По данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».

На место происшествия выезжала следственная группа, которая осмотрела аэродром и легкомоторный самолет, а также помещения аэроклуба. С места была изъята интересующая следствие документация, произведен опрос представителей аэроклуба и самого пострадавшего.

«Пострадавший мужчина сообщил, что был проинструктирован, как необходимо действовать при приземлении, но допустил ошибку, вследствие чего получил травмы», — подчеркнули в ведомстве.