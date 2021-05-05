Москва, , 11:50 — REGNUM В цифровом сервисе mos.ru будут применяться технологии искусственного интеллекта. Об этом мэр столицы Сергей Собянин 5 мая написал у себя в блоге.

По его словам, при помощи таких инноваций портал mos.ru научится предугадывать, что может потребоваться москвичам в конкретной жизненной ситуации.

«Например, при рождении ребенка предложит сразу же записать его в детский сад и прикрепиться к поликлинике, сообщит о положенных выплатах и льготах», — написал мэр.

Кроме того, в случае, если житель Москвы регулярно получает какую-либо услугу, то внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет ему не подавать заявление ежегодно — услуга будет предоставлена автоматически, и результат появится в личном кабинете mos.ru.

Читайте ранее в этом сюжете: Поездка на речном трамвае в Москве может оказаться в пять раз дороже такси