Улан-Удэ, , 11:48 — REGNUM Руководство Русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ объявило об отмене праздничного концерта 6 мая «Вальс Победы». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, решение принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

Как отмечается, концерт должен был состояться не в помещении, а на театральной площади. Тем не менее, жители всё же смогут увидеть концерт 7 мая.

«7 мая в 18:30 на Большой сцене театра вы можете увидеть полную версию концертной программы «Вальс Победы», — отметили в театре.

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