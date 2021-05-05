Душанбе, , 11:48 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил восстановить разрушенные дома на границе с Киргизией до конца мая, сообщили 5 мая в пресс-службе главы государства.

5 мая таджикистанский лидер провел телефонный разговор с главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода. Собеседники обсудили восстановительные работы. Глава государства также поручил оказать материальную помощь семьям погибших.

Отметим, официальные ведомства Таджикистана пока не сообщили точное число жертв и пострадавших в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией.

4 мая «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в администрации Согдийской области сообщило о 19 погибших.

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