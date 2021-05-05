Иваново, , 11:45 — REGNUM Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда» состоится в Иванове с 14 по 23 мая, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. Тема фестиваля в этом году — «ТКАНЬ/TEXTURE», как в прямом значении, с отсылкой к ивановским текстильным традициям, так и в более широком значении материи, меняющей среду и пространство.

На мероприятии будут представлены экспериментальные арт-проекты по восьми направлениям: актуальное искусство, фотография, театр, хореография, музыка, мода и дизайн, кино и современная литература. В этом году в качестве гостей на фестиваль приглашены писатель Евгений Водолазкин и поэт, эссеист, прозаик Дмитрий Воденников, художник Анна Тагути, фотографы Игорь Самолет и Икуру Куваджима, драматург Николай Коляда, композитор Настасья Хрущева и другие.

В программе фестиваля — более 50 арт-событий. В частности, будет работать выставка «Светлый путь», гостям покажут спектакль «Коляда театра», состоится концерт «Русская меланхолия». Кроме того, предполагается проведение ряда проектов, лекций, круглых столов, мастер-классов.