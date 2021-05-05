Пермь, , 11:45 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 102 случая заражения коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее, сообщает 5 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число зарегистрированных заражений в регионе достигло 54 958. Оправились от коронавирусной инфекции 49 667 пермяков.

На сегодняшний день больницах находятся 643 пациента, у которых диагностирован COVID-19, в том числе 55 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда составляет 31,5%.

Жертвами заболевания стали 2219 человек. За последние сутки умерли 15 пермяков. За месяц это самый большой суточный показатель.

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