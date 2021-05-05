Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 5 мая 2021, 23:00 — REGNUM Письмо младшего лейтенанта Григория Логинова сестре своего погибшего друга Александра Малкова от 31 августа 1943 года.

Других данных нет.

Оригинал Но вражеская пуля вырвала жизнь из боевой товарищеской среды. Радио REGNUM создан 02.05.2020 в 12:00

Читайте развитие сюжета: Мы, бойцы-фронтовики, обещаем разгромить ненавистных фашистов. Радио REGNUM