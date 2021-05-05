Саранск, , 11:43 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 4 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 214 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписан 21 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 172 жителя Мордовии. 247 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне было зарегистрировано два летальных случая, за минувшие сутки от COVID-19 скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1795 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, план завершенной вакцинации от коронавируса в Мордовии выполнен на 18,7%, заявил ранее главный внештатный эпидемиолог минздрава республики Михаил Чумаков. До 4 мая в регионе прививку от коронавируса сделали более 105 тыс. человек, из них 73 806 жителей республики получили два компонента препарата, полностью завершив процесс вакцинации.

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