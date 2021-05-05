Краснодар, , 11:43 — REGNUM Сев риса начался в хозяйствах Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. В 2021 году под культуру выделено около 120 тыс. гектаров площадей.

Первыми к севу этой культуры приступили предприятия Калининского, Красноармейского и Славянского районов — здесь уже засеяно около 8,5 тыс. гектаров. Хозяйства используют семена кубанской селекции 46 сортов.

Кубань является производителем около 70% всего риса в РФ, сельхозпроизводители не только обеспечивают потребности страны, но и отправляют на экспорт. Добавим, что в 2020 году валовый сбор риса на Кубани составил 900 тыс. тонн.