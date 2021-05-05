Москва, , 11:42 — REGNUM Специалисты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ занимаются разработкой вакцины от туберкулеза и респираторно-синцитиального вируса, вызывающего инфекции легких, в виде спрея для носа. Об этом ТАСС заявила заместитель директора НИИ по научной работе Дарья Даниленко.

«Сейчас на основе вируса гриппа в институте разрабатывается мукозальная вакцина [для распыления на слизистые] против туберкулеза, а также респираторно-синцитиального вируса», — сказала Даниленко.

По её словам, на сегодняшний день проводятся доклинические исследования указанной разработки на моделях животных.