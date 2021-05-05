Москва, , 11:42 — REGNUM Банковский сектор России ожидаемо вернулся к устойчивому профициту ликвидности. Об этом 5 мая заявил заместитель директора Института «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов на телеканале «Россия 24».

«Предполагается, что та наличка, которая использовалась в период пандемии, населением и предприятиями накапливалась — и она сейчас будет возвращаться в банки, потому профицит ликвидности будет увеличиваться. Это предполагалось ранее, в предыдущем прогнозе», — заявил Миронов.

«А сейчас — это составляющая роста профицита ликвидности, она несколько уменьшилась в прогнозе ЦБ», — указал он.

Ранее Банк России выпустил доклад о денежно-кредитной политике с прогнозом по ключевой ставке на несколько лет вперёд. Банк России также впервые опубликовал прогнозы средней за год ключевой ставки: он составит 4,5−5,4% в 2021 году, 5,3−6,3% в 2022 году и 5−6% в 2023 году.

По данным регулятора, банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности в феврале-марте, при этом прогноз баланса на текущий год повышен на 100 млрд рублей (диапазон, таким образом, составил от 900 млрд до 1,5 трлн рублей).

Банк России сохранил прогноз по росту ВВП в 2021 году в диапазоне 3−4%, а возвращение к «доковидному» уровню Банк России ожидает уже во второй половине 2021 года.

Кроме того, ЦБ РФ отмечает более быстрое восстановление мировой экономики, чем ожидалось ранее. Это и более медленное восстановление добычи в рамках ОПЕК+ способствует росту цен на нефть.

В текущем году прогноз по ценам на нефть повышен с 50 до 60 долларов за баррель и до 55 долларов за баррель в 2022 году. В 2023 году изменений не ожидается — прогнозируется по-прежнему 50 долларов за баррель.