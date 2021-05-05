Воронеж, , 11:41 — REGNUM Следственные органы расследуют уголовное дело по факту огнестрельного ранения подростка, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Воронежской области. Дело по п.п. «а», «в» ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия» было возбуждено 4 мая отделом полиции № 4 УМВД России по Воронежу.

Предварительно установлено, что 2 мая вечером на улице Церковная компания подростков заметили проезжавший мимо автомобиль и жестами остановили. Между ними и водителем автомобиля, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт. В результате мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего подростка, мальчик получили ранение в область правого плеча, он был госпитализирован.

«В связи с большим общественным резонансом преступления, в целях объективного и всестороннего расследования всех обстоятельств случившегося региональным управлением СК перед прокурором инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в следственные органы СК», — сообщили в СК.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что подозреваемый по делу установлен, к нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Расследование дела взяты на контроль прокуратурой.