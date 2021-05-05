5 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине отреагировали на пояснение пресс-службой украинского президента смысла подписанной между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой декларации о «европейской перспективе» Киева.

Мирослава Романенко, , 14:58 — REGNUM В пресс-службе украинского лидера пояснили, зачем в Варшаве 3 мая между президентами Украины и Польши была подписана декларация о «европейской перспективе» Киева.

Владимир Зеленский в Варшаве President.gov.ua

«[Президент Украины] Владимир Зеленский и [президент Польши] Анджей Дуда [3 мая] подписали и совместную двустороннюю декларацию о европейской перспективе Украины. Это уже второй подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза. Как известно, в марте этого года была подписана декларация с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе», — пояснили 4 мая в пресс-службе Владимира Зеленского.

«Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути», — процитировали в пресс-службе Зеленского фрагмент подписанного документа.

Новость обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина», оценив значимость подписанного документа.

«Я, конечно, не знаю… Но мне кажется, у народа и президента разные цели… Президент любыми средствами стремится в Европу, а народ просто хочет нормально жить… И по-моему, одно совершенно не подразумевает другое…» — написала Татьяна М.

Встреча Владимира Зеленского с Анджеем Дудой в Варшаве President.gov.ua

«Бери, я ещё таких нарисую… (Попандопуло)», — добавил Владимир Ф.

«Декларация — документ о возможных намерениях или желаниях. Когда-то, возможно и может быть, будут возможности, которые [будут] совпадать с желаниями или наоборот. Вывод: документ ни о чем, очередное отвлечение… ни на что. Пиар в стиле КВН», — отметил Олег М.

«Нам его не понять, да и он нас тоже никогда не поймет», — пишет Анна Ч.

«Как я жалею, что голосовала за тебя», — адресовала свои слова Зеленскому Оля Я.

«Это именно то, за что мы голосовали?» — задался вопросом Vlktor O.

«У тебя в стране война, бедность, безработица, провал вакцинации, разгул фашистов. Чем ты занимаешься, м*дак?» — адресовал свой вопрос Андрей С. президенту Украины.

«Сигнал «ржать!!!» подан», — иронизирует Владимир Л.

«Надоела эта лапша на ушах», — добавила Ludmila L.

«Штамповщик деклараций…» — отметила Галина М.

«Непонятно, какую ценность сейчас представляет Украина, чтобы ее куда-то брать? Она же только воровать и торговать собой хорошо умеет. Всё остальное она развалила и разворовала. Причем крадут больше всех эти интеграторы», — отметил Владимир О.

«С Польшей? Помашите западенщине ручкой, она в ЕС идёт», — отметил Александр Б.

«Но… нужно подождать 50 лет. Как минимум!» — пишет Леонид В.

«Ура! На Украине новый праздник — День перспективы. Не путать с Днём «Весь мир с нами». Праздника с Днём самой бедной страны Европы, видимо, не будет», — иронизирует Виктор Л.

Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу President.gov.ua

«У Владимира Голобородько (ой, извините, Зеленского) новая роль — роль Петра Автофекального (ой, извините, Порошенко). Правда Владимир переигрывает… роль, сильно переигрывает. Не в пользу народа, мягко говоря. А… ну, и Порошенко же для себя любимого «працював» (работал. — М. Р.). Так что «как обычно» (последние семь лет), только в квадрате и, как всегда, под вывеской «нам в ЕС и НАТО», только нас там не ждут, но что такое…» — отметил Тарас Т.

Напомним, 4 мая Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что будущее Европы решается на украинской земле и украинцы уже влияют на общую европейскую судьбу.

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