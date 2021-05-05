Москва, , 11:40 — REGNUM Американские корпорации Google и Facebook могут быть оштрафованы российским судом еще на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили сегодня, 5 мая, в 422-м мировом судебном участке Москвы, где рассматриваю административные протоколы в отношении западных интернет-компаний.

Сообщается, что в суд поступили по пять протоколов на Google и Facebook. Они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»).

По такой статье предусмотрен штраф до 4 млн рублей, то есть каждой компании грозит суммарный штраф в 20 млн рублей.

Напомним, что российские власти озаботились борьбой с распространением запрещенного контента в интернете. Такой контент свободно размещается в западных социальных сетях, которые доступны на территории России. Внимание Роскомнадзору к западным соцсетям усилилось после того, как их администрации стали жестко цензурировать российский контент.

Сперва Роскомнадзор выдавал предписания администрациям этих сетей убрать доступ к этому контенту на территории России, однако западные соцсети в большинстве своем проигнорировали эти требования. Затем были штрафы и первые суды, решения которых сейчас пытаются оспорить.