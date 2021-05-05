Краснодар, , 11:40 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 мая. Накануне, 4 мая, сообщалось о 95 новых случаях заражения.

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«В Краснодаре выявили 23 случая, в Сочи — 10, в Анапе — девять. В Лабинском районе заболели восемь человек, в Павловском, Отрадненском и Новокубанском районах — по четыре. По три новых пациента в Армавире, Белореченском, Мостовском, Апшеронском районах», — сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 45 981 случай заражения коронавирусом, выздоровели 40 459 пациентов, скончались — 2728 человек.

В ковид-стационарах на 5 мая проходят лечение 1186 жителей, 61 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО.