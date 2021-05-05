Письма с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 22:00 — REGNUM Александр Викторович Герман родился и вырос в городе на Неве. В 1937 году Герман окончил бронетанковое училище в Орле, служил в танковых войсках. В суровые дни первой военной осени Герман стал партизаном и вскоре был назначен заместителем командира по разведке 2-й Особой партизанской бригады.

В начале второго года войны 2-я Особая была расформирована, на её базе создана 3-я Ленинградская партизанская бригада. В начале сентября 1943 года немцы окружили их в Новоржевском районе. В ночь на 6 сентября бригада пошла на прорыв. В районе деревни Житницы партизаны сбили врага с высот. Бригада прорвалась, но фашистская пуля сразила бесстрашного Александра Германа.