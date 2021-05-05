Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM Уже более 260 тыс. жителей Свердловской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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По данным на 5 мая 2021 года, врачи привили обоими компонентами вакцины 260 581 жителя. Первый компонент поставили уже 387 996 жителям.

Всего в регионе проводят вакцинацию от коронавируса 148 кабинетов в 80 медучреждениях, также на этой ниве трудятся 29 мобильных пунктов и 35 мобильных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регион доставили две крупные партии вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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