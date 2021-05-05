Москва, , 11:38 — REGNUM Правительство РФ ждёт к середине мая отчёта Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи о продлении сроков туристического кешбэка до конца года. Об этом говорится в поручениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина о реализации послания президента Федеральному собранию.

«По блоку поручений Владимира Путина, связанных с программой туристического кешбэка, правительство ожидает отчета ответственных ведомств — Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи — уже к середине мая», — говорится в тексте поручения.

В правительстве напомнили, что речь идет о продлении возможности для российских туристов возвращать себе часть стоимости путевки при путешествиях по стране до конца 2021 года.