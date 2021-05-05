Москва, , 11:51 — REGNUM Ряд государственных услуг в Москве должен быть переведён исключительно в цифровой формат. Об этом мэр столицы Сергей Собянин 5 мая написал у себя в блоге.

Глава города отметил, что недавно портал mos.ru преодолел рубеж в два млрд электронных услуг и сервисов, которыми воспользовались москвичи. В планах властей развивать этот ресурс и со временем оказывать отдельные услуги исключительно через него, закрыв «бумажные каналы».

Даже если гражданин не владеет компьютером, услуга будет оформлена через mos.ru в центре «Мои документы. По мнению мэра, такой подход обеспечит гарантию равенства и соблюдения прав граждан, а также позволит предотвратить коррупцию при оказании государственных услуг.

«В электронный вид переводятся не только юридически значимые государственные услуги, которые требуются сравнительно редко, но и сервисы, которыми люди пользуются каждый день», — сказал Собянин.

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