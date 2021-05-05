Воронеж, 5 мая 2021, 11:36 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 мая. Накануне, 4 мая, сообщалось о 149 новых носителях инфекции.
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Выписаны с выздоровлением после COVID-19 за последние сутки 152 человека. Статистику смертности среди ковид-пациентов пополнили десять человек.
Всего на 5 мая в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 81 319 воронежцев, выздоровели 76 709, скончались — 3 272 человека.