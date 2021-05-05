Письма с фронта Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 20:00 — REGNUM Василий Андреевич Шиманский родился в 1902 году в городе Балта Одесской области. В прошлом — батрак. С 1927 года член партии и секретарь колхозной партячейки. После защиты диссертации и присвоения учёной степени кандидата экономических наук работал ассистентом кафедры политэкономии Института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. В июне 1941 года получил учёное звание доцента. В августе 1941 года Василий Шиманский уходит на фронт.

В декабре 1941 года он под именем Петра Прокофьевича Лищенко появился в Кордылевке, близ Винницы. С бывшими военнопленными, бежавшими из лагерей и жившими в Кордылевке, Андреем Евтуховым, Эдуардом Ляховецким и Виктором Тришиным, организовал подпольную группу для борьбы с фашистскими захватчиками. Василий Андреевич стал руководителем группы.