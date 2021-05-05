Чусовой, Пермский край, , 11:36 — REGNUM В Пермском крае проверка по факту крушения мотодельталёта в Чусовском районе вылилась в уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим лёгким (сверхлёгким) воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, утром 3 мая возле сёл Лямино и Шибаново при взлете дельтолёт врезался в дерево и упал. В результате пилот и пассажир получили серьезные травмы. По данным следствия, вылет был несанкционированным.

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