Уфа, , 11:36 — REGNUM В среду, 5 мая в международном аэропорту «Уфа» состоялась торжественная встреча семикратной чемпионки мира по стоклеточным шашкам Тамары Тансыккужиной.

На родине прославленную спортсменку приветствовали команда Putin Team, волонтеры и любители спорта, которые развернули в зоне прилета флаг Российской Федерации.

Идея поддержать именитую землячку появилась после ситуации в Варшаве, когда в ходе матча организаторы убрали с игрового стола российский флаг.

«Страна и республики следили за этим матчем и вопиющий случай унижения российского флага не мог остаться за пределами нашего внимания. Теплая встреча, которую организовали нашему международному гроссмейстеру Тамаре Тансыккужиной, — это инициатива команды поддержки президента Putin Team. Тамара Михайловна показала пример того, как правильно нужно защищать достоинство нашей страны и как интеллектом, своей волей отстаивать интересы нашей государственной символики», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Шамиль Валеев.

Этот инцидент не лишил Тамару Тансыккужину воли к победе и не помешал в очередной раз блестяще защитить шашечную корону, став семикратной чемпионкой мира.

«Таких встреч после соревнований у меня еще не было, это апогей моей спортивной карьеры. Очень приятно, спасибо всем за поддержку. Матч был непростым, здесь помимо спортивной составляющей были затронуты политические аспекты. Но всегда нужно верить в свои силы, моя самоуверенность в спорте меня еще никогда не подводила», — поделилась Тамара Тансыккужина. Автор