Душанбе, , 11:36 — REGNUM Отмену единого налога на землю до конца 2021 года поддержали депутаты нижней палаты парламента Таджикистана, сообщает 5 мая агентство «Азия-Плюс».

Проект поправок в закон «О государственном бюджете» представил министр финансов республики Файзиддин Каххорзода. По его словам, сумма налога должна была составить 140 млн сомони ($12,3 млн).

Министр отметил, что правительство Таджикистана планирует компенсировать эту сумму за счет таможенных пошлин. Поправки в бюджет также предполагают увеличение финансирования дипломатических представительств республики за рубежом.

Кроме того, от налогов и пошлин освобожден импорт медицинской техники и лекарств на общую сумму 198 млн сомони.

Напомним, доходная часть госбюджета Таджикистана на 2021 год составляет 27,6 млрд сомони ($2,4 млн), расходная — 28,1 млрд сомони ($2,5 млн).