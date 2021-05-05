Петрозаводск, , 11:45 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на два случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Всего с начала пандемии в республике выявлено 45 968 инфицированных, из них 44 074 человека выздоровели, в том числе 52 жителя были выписаны за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7485,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3297,8 случая, по Северо-Западу — 5779,6», — указали в оперштабе.

От COVID-19 скончались 482 жителя Карелии, в том числе два новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки: в Республиканской инфекционной больнице умерли жители Петрозаводска, 1935 и 1939 годов рождения.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5905 пациентов, из них 138 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1941 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожили в оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом